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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 10:53 BJT

《全球市场》美股上涨提振亚洲股市，美债收益率下跌打压美元

欧元兑美元 持稳，报1.3603美元，但距周四所及三个月低点1.3586仍不远。

美元指数 小跌约0.1%，至80.456。

日圆兑美元小幅走高，美元兑日圆 跌约0.2%，报101.55日圆。

大宗商品市场方面，现货金 连跌三日后周五盘中持稳，报每盎司1,255.66美元，但在美国经济改善的大环境下，金价本周仍可能创两个月来最大单周跌幅。

伦敦期铜 日内持稳，报每吨6,881.50美元，在中国需求旺季的支撑下，本月可望录得今年迄今单月最大涨幅。

美国原油 下跌0.2%，报每桶103.41美元，但总体朝着三个月来首度月线上涨迈进，乌克兰和利比亚地缘政治局势支撑指标原油合约。(完) (编译/审校 李春喜/石冠兰/郑茵/张若琪/艾茂林/蔡美珍/王翔琼/王兴亚)
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