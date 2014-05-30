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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 10:54 BJT

台湾股市：早盘微升，记忆体晶片类股劲扬

路透台北5月30日 - 台湾股市周五早盘上涨0.19%，追随美股和亚洲周边股市走势，因市场人气依然正面，且台湾财经官员发表乐观讲话。

0159GMT，加权股价指数 涨17.64点报9,126.64点，上日跌0.14%。该指数本周稍早创40个月最高收位。

记忆体晶片厂商南亚科技 和华亚科 分别劲扬6.97%和5.56%，而半导体类指数 则持平。

电子类指数 涨0.16%。

美股标普500指数周四在四个交易日内第三次创下纪录收位，因交易商没有理会美国第一季经济萎缩的数据，押注第二季经济将改善。

亚洲股市周五早段上扬，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨约0.2%，日股日经指数 升0.1%。

台湾当地媒体报导，台湾财经官员对步入下半年的台湾经济做出正面评估，亦提振市场信心。(完)
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