中国金融：巴西银行上海分行开业，为首家在中国开业的拉美银行

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透上海5月30日 - 在进入中国十年后，巴西最大的商业银行--巴西银行 决定将其中国机构升格为分行，以因应中国和巴西快速发展的双边贸易和投资。巴西银行上海分行周五开业，成为首家在中国开业的拉美银行。
巴西银行首席财务官伊万在新闻会上表示，近阶段中国与巴西双边贸易发展非常快，预计不久之后两国贸易额将突破1,000亿美元。相当多巴西公司来中国设点，不少中资公司前住巴西投资，巴西银行希望能够服务于更多的巴西和中国客户。
“现在是最好的开设分行时机，我们希望两国的贸易往来和投资发展得更快。”他说，因世界杯和奥运会将相继在巴西举行，因此巴西政府近年来大力发展公共基础设施，巴西银行希望能帮助更多中资公司前往巴西投资。
去年中巴两国贸易已达830亿美元，中国是巴西最大的进口商品供应商，也是主要出口国。
成立有205年的巴西银行亦是拉丁美洲最大的银行，巴西联邦政府持有近60%巴西银行的股份。该银行的货币兑换、资产管理、开设账户、发放贷款和融资等业务都是巴西银行业的领导者。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12