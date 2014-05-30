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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 11:02 BJT

《汇市简讯》美元/日圆进一步走软，投资客及进口商买兴退潮

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* 美元/日圆跌至101.50，下方仍有一些停损单，投资客及进口商买盘缩手

* 盘初高位在101.80，日本出口商主导定盘行情，买卖兴清淡

* 机构投资人有可能在伦敦定盘回笼，因有投资组合调整需求

* 技术面支撑位在101.47的一目均衡转换线位置，及101.40的200日均线位置

* 技术面阻力位在101.91的一目均衡基准线，以及上档一连串到期选择权的执行价位

* 日股日经指数未能提供支撑，早盘收低0.55%(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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