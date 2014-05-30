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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 11:02 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元位于约1.4550的支撑或为短期底部

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* 开盘下跌0.73%，澳元因空头回补而全线走强--在亚洲时段盘整

* 波林格区间及动能分析显示筑顶，5日、10日及20日移动均线讯号冲突

* 走势或将呈现整固--德国零售销售和意大利CPI数据是风险事件

* 5月低点1.4557和20日波林格区间下缘1.4530应可做为一个底部

* 初步阻力位在纽约盘高点1.4668和5日均线切入位1.4680

* 浏览图表link.reuters.com/tec79v

(完)

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