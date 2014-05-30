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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 11:09 BJT

韩国股市：早盘基本持平，国内机构投资者卖盘抵消外资流入

路透首尔5月30日 - 韩国股市早盘走势持稳，国内机构投资者卖盘抵消了外资资本持续流入。

0225 GMT，韩国综合股价指数 微升0.05%至2,011.28点，本周下滑0.3%。不过该指数月线迄今上扬2.6%。

截至午盘附近，外资买超520韩元(5,100万美元)韩股，而机构投资者卖超740亿韩元韩股。

“外资净流入是市场主要上行动能，如果欧洲央行宣布史无前例的宽松政策和降息，海外投资者将继续追逐国内股票，”未来资产证券市场分析师Chung Seung-jae称。

大宇营造 下挫2.2%，此前证交所一份监管文件周五显示该公司出脱5%的CJ Korea Express Corp 持股，价值1,400亿韩元。

大韩通运 跌2.1%。(完)
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