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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 11:19 BJT

韩国汇市：韩元持稳，外汇当局疑似干预平抑此前升势

首尔一位外汇交易员称，“出口商的韩元需求和进口商的美元需求都很沉重。在当局降低交易水位后，任何一方似乎都很难带来大幅波动。”

然而交易员和分析师认为，韩元上升压力在未来一个月只会更大。

“由于欧洲央行料将在6月放宽货币政策，包括对韩元在内的亚币风险意愿将由于流动性充裕而愈发抬头，”Eugene Futures分析师Kim Dae-hyung称。

不过他也指出，在当局今日早盘显示强硬立场后，美元兑韩元可能维持在1,020水位，6月韩元最多可能升至1,010。

自5月7日以来，韩国外汇当局一直在1,020水平附近调整韩元升势，试图平抑韩元快速单向升值。

0225GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,020.2 1,020.6

日圆/韩元 10.0522/453 10.0246

韩国公债期货 * 106.10 106.12

韩国综合股价指数 2,011.28 2,012.26

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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