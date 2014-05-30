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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 11:51 BJT

台湾债市：RP利率高位成交仍多，但资金亦见回流情势趋稳

路透台北5月30日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五高位成交仍多，但已见部分资金回流，情势渐稳。交易商指出，月底最后一个交易日资金情势繁复，投信端续有大量赎回，但此前紧俏的寿险及银行，则陆续有余钱释出，不过因资金回流速度不一，早盘因时间差调度的利率差异亦大。

市场人士指出，在上日资金紧俏达到高峰后，今早市场开门对资金需求亦快马加鞭因应，为求资金到位弥平缺口，利率多成交在区间高位。然而稍晚资金情势已见和缓，利率亦随之回到区间内的平稳水位。

〞如果有临时状况钱还是不好找，...(电话)打了一轮投信都没钱。〞一证券商交易员说。

交易员指出，市场资金最紧缺的仍是投信，寿险和银行业则是多缺不一。但部分拥有闲置资金的银行，为调整接下来三天连假的积数，早盘积极释出资金，以免正数累积过大，亦对RP市场利率稳定有所助益。

展望下周，交易人士认为因缴税变数尚未完全消除，连续假期后的第一个交易日(6月3日)亦当小心谨慎，并观察月初资金回流的速度，不希望因太过大意而造成调度困难。

他们指出，由于下周除缴税因素外，尚有每月5日的资金例行需求高峰，预料资金回流速度可能受到影响，市场要重回完全的宽松状态，恐怕得延迟到下下周。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间往高位靠拢至0.54-0.55%，0.53%成为少数成交，上日主交投区在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，高位成交多。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，来自银行端的承作资金在0.52%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，少数在0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，均与上日相同。

今日有台电债90亿台币发行。

下周债券发行较为零星，发行总额暂计约30亿台币，发行情况为周二F-永冠 转换公司债15亿台币，及周三飞宏科技 转换公司债15亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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