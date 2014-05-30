台湾债市：RP利率高位成交仍多，但资金亦见回流情势趋稳

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透台北5月30日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五高位成交仍多，但已见部分资金回流，情势渐稳。交易商指出，月底最后一个交易日资金情势繁复，投信端续有大量赎回，但此前紧俏的寿险及银行，则陆续有余钱释出，不过因资金回流速度不一，早盘因时间差调度的利率差异亦大。
市场人士指出，在上日资金紧俏达到高峰后，今早市场开门对资金需求亦快马加鞭因应，为求资金到位弥平缺口，利率多成交在区间高位。然而稍晚资金情势已见和缓，利率亦随之回到区间内的平稳水位。
〞如果有临时状况钱还是不好找，...(电话)打了一轮投信都没钱。〞一证券商交易员说。
交易员指出，市场资金最紧缺的仍是投信，寿险和银行业则是多缺不一。但部分拥有闲置资金的银行，为调整接下来三天连假的积数，早盘积极释出资金，以免正数累积过大，亦对RP市场利率稳定有所助益。
展望下周，交易人士认为因缴税变数尚未完全消除，连续假期后的第一个交易日(6月3日)亦当小心谨慎，并观察月初资金回流的速度，不希望因太过大意而造成调度困难。
他们指出，由于下周除缴税因素外，尚有每月5日的资金例行需求高峰，预料资金回流速度可能受到影响，市场要重回完全的宽松状态，恐怕得延迟到下下周。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间往高位靠拢至0.54-0.55%，0.53%成为少数成交，上日主交投区在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，高位成交多。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，来自银行端的承作资金在0.52%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，少数在0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，均与上日相同。
今日有台电债90亿台币发行。
下周债券发行较为零星，发行总额暂计约30亿台币，发行情况为周二F-永冠 转换公司债15亿台币，及周三飞宏科技 转换公司债15亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12