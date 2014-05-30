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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 11:17 BJT

澳新汇市：空头回补支撑澳元上扬，新西兰元脱离近期低点

欧元兑澳元 跌至1.4600澳元，为连续第七日下跌。本月迄今已下跌逾2%，若跌破1.4557澳元，将创下11月以来最低位。

欧元承压，因外界揣测欧洲央行将在6月5日采取某种形式的行动以处理低通胀和信贷成长问题。

下周的本地市场焦点是澳洲央行于6月3日召开的政策会议。外界普遍预期利率将维持在纪录低位2.5%不变。

新西兰元兑美元 脱离低位，报0.8500，但依然承压。本月已下跌1.4%。

初步支撑位在0.8435美元，阻力位在0.8535。(完)
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