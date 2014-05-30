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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 11:36 BJT

中国债市动态：现券和国债期货暖势降温，机构心态重回谨慎做多

路透北京5月30日 - 中国银行间市场周五现券和国债期货暖势有所降温，利率互换(IRS)变化不大。市场人士指出，现券收益率近期大幅下跌后，未见进一步利好因素出现，机构心态重回谨慎做多。

不过也有市场人士指出，总体来讲，当前还是多头气氛偏强，宜保有一定仓位以等待进一步交易时机的到来。

“10年国开债测试了一下5%这个先前低位，没突破，也没下行，市场很纠结，”上海一银行资深交易员称，"五年以内的下了一些，IRS横盘。”

上海一大型银行交易员亦表示，最近利率传导链是从国债期货到现券，现券再到IRS。国债期货近三日的强势，应与政策和经济预期有关，但是否会成真仍有待观察。

上述资深交易员进一步指出，货币当局对资金波动有充分警惕，流动性无需太担心，市场政策放松预期发酵的同时，经济受基数效应影响略企稳的可能性亦大，交易宜保持一定量的仓位。只是当前不少机构已完成全年利润指标，交易风格上没有太激进。

10年政金债基准券--14国开05券最新报价对应收益率 在5.08%/4.98%，上日尾盘为5.10%/5.00%。北京时间11:21，中金所五年期国债期货主力合约TF1409 报94.330元人民币，较上日结算价小涨0.104元，或0.11%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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