更新版 1- 中国金融：去年银行业不良率降至1.49%，今年着力防风险--银监会

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(新增银监会年报更多细节)
路透北京5月30日 - 中国银监会周五发布2013年报显示，截至去年底，中国银行业金融机构不良贷款余额1.18万亿元人民币，比年初增加1,016亿元；不良贷款率1.49%，同比下降0.07个百分点。
银监会新闻稿并称，今年将着力防范金融风险，不断提高银行业运行效率和服务实体经济能力。
银监会办公厅副主任王俊寿稍早在新闻发布会上曾表示，房地产贷款整体风险可控，因在银行总贷款占比不是很高，但要防止部分开发商资金链条断裂的风险。
年报并显示，截至2013年底，中国银行业金融机构共有法人机构3,949家，资产总额151.4万亿元，同比增长13.3%，负债总额141.2万亿元，增长13.0%。
银行业金融机构，包括政策银行，商业银行，城商行，农村合作机构，邮储，金融资产管理公司，外资银行等。
截止去年末，商业银行加权平均核心一级资本充足率和一级资本充足率均为9.95%，较去年初均上升0.14个百分点，加权平均资本充足率12.19%，较年初下降0.29个百分点；贷款损失准备金余额1.67万亿元，拨备覆盖率282.7%。
中国银监会此前发布的2014年一季度商业银行主要监管指标情况表显示，一季度商业银行不良贷款率升至1.04%，为2011年二季度以来的新高。
银监会此前下发关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见，要求银行加强不良贷款余额和比率“双控”管理，增提拨备，充实资本，加大不良贷款处置力度。 (完) (发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12