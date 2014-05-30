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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 11:53 BJT

《全球汇市》日圆兑欧元及美元涨势暂歇，投资人获利了结

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3604 1.3601 +0.02 -1.03 1.3745

美元/日圆 101.55 101.79 -0.24 -3.56 105.30

欧元/日圆 138.12 138.44 -0.23 -4.57 144.73

美元/瑞郎 0.8974 0.8976 -0.02 +0.52 0.8928

英镑/美元 1.6729 1.6715 +0.08 +1.04 1.6556

美元/加元 1.0830 1.0834 -0.04 +1.98 1.0620

澳元/美元 0.9318 0.9307 +0.12 +4.54 0.8913

新西兰元/美元 0.8505 0.8484 +0.25 +3.64 0.8206

澳元/日圆 94.610 94.740 -0.14 +0.81 93.850

新西兰元/日圆 86.350 86.360 -0.01 -0.07 86.410

英镑/日圆 169.87 170.14 -0.16 -2.56 174.33

澳元/新西兰元 1.0953 1.0966 -0.12 +0.97 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 李婷仪/杜明霞/张若琪/郑茵 审校 蔡美珍/孙茉莉/王兴亚)
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