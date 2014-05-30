《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国节能 100 18 6 6/3-6/4簿记 工商银行 AAA 6/5 6/6 环保集团 ======================================================================================= *中航发动 70 35 9 6/3簿记建档 建设银行 AAA 6/4 6/5 机控股公司 中信银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广发证券 130 30 3 6/5招标 建设银行 AAA 6/6 6/9 （核定最高发行余额） 农业银行等 ======================================================================================= *中银国际证券 30 10 3 6/5招标 中国银行 AAA 6/6 6/9 （核定最高发行余额） 浦发银行等 ======================================================================================= *华融证券 20 5 3 6/5招标 邮政储蓄银行 AA+ 6/6 6/9 （核定最高发行余额） 招商银行等 ======================================================================================= *华泰证券 121 30 3 6/5招标 中国银行 AA 6/6 6/9 （核定最高发行余额） 农业银行等 ======================================================================================= *广田股份 10 5 12 6/5簿记建档 兴业银行 AA 6/6 6/9 ======================================================================================= *广州建筑集团 8 2 12 6/9簿记建档 国开行 AA 6/10 6/11 建设银行 ======================================================================================= *山西煤炭进 20 20 12 6/9簿记建档 中国银行 AA+ 6/11 6/12 出口集团 ======================================================================================= 江苏国泰 6 3 12 6/3簿记建档 交通银行 AA 6/4 6/5 国际集团 进出口行 ======================================================================================= 天津国际经济 2.5 1 12 6/3簿记建档 浦发银行 A+ 6/5 6/6 技术合作集团 ======================================================================================= 江苏洋河集团 20 10 12 6/3簿记建档 交通银行 AA+ 6/5 6/6 ======================================================================================= 华友钴业 5 2.5 12 6/3簿记建档 中信银行 A+ 6/5 6/6 ======================================================================================= 杭州宋城集团 12 4 12 6/3-6/4簿记 工商银行 AA- 6/5 6/6 控股公司 ======================================================================================= 北方水泥 10 10 12 6/4簿记建档 交通银行 AA 6/5 6/6 华夏银行 ======================================================================================= 重庆供销 11 6 12 6/4簿记建档 兴业银行 AA- 6/5 6/6 控股集团 中信银行 ======================================================================================= 九州通 11 5 12 6/4簿记建档 中信银行 AA 6/6 6/9 ======================================================================================= 鲁西化工 20 10 12 6/6簿记建档 北京银行 AA 6/9 6/10 招商银行 ======================================================================================= 安徽高速公路 20 10 12 6/6簿记建档 浦发银行 AAA 6/10 6/11 控股集团 兴业银行 ======================================================================================= 广东粤海 30 20 12 6/6簿记建档 浦发银行 AAA 6/9 6/10 控股公司 招商银行 ======================================================================================= 深圳茂业 4 4 12 6/6簿记建档 中国银行 AA 6/10 6/11 商厦公司 建设银行 ======================================================================================= 北京海吉星 5 2 12 推迟发行 广发银行 A+ -- -- 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================= 通裕重工 9 4.5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *浙江台州高速 4 4 3 6/9簿记建档 中信建投证券 AA- 6/11 6/12 公路集团股份公司 中信银行 ======================================================================================= 北京丰台国资 10 10 5 6/4-6/5簿记 北京银行 AA+ 6/6 6/9 经营管理中心 ======================================================================================= 怀化水业 12 3 3 6/6簿记建档 招商证券 AA- 6/9 6/10 投资总公司 广发银行 ======================================================================================= 昆山经济技术 20 20 5 6/5-6/6簿记 国开行 AA 6/9 6/10 开发区资产经营公司 (中债信用增进投资股份有限公司担保)中国银行 ======================================================================================= 广东粤海 50 10 5 6/6簿记建档 广发银行 AAA 6/9 6/10 控股公司 交通银行 ======================================================================================= 苏州工业园区 30 10 5 6/6簿记建档 中信银行 AAA 6/10 6/11 国资控股发展公司 ======================================================================================= 东方明珠 10 10 3 6/6簿记建档 招商银行 AA+ 6/10 6/11 浦发银行 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 伟星集团 6 6 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 工商银行 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12