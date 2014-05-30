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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 12:16 BJT

路透调查：日本基金经理5月增持股票，寄望宽松货币政策支撑风险资产

尽管日本政府公债收益率较低，但鉴于日本央行的购债措施，以及上调消费税后日本经济放缓，基金经理人认为日本债市下行风险有限。

“虽然市场普遍认为上调消费税后经济迄今的表现符合预期，但实际上家庭亦正面临着很多其他负担，”明治安田生命经济师小玉佑一说道。

“消费的回升可能要令市场失望了...虽日本央行暂时不太可能进一步放宽政策，但长期公债收益率可能会持稳在0.6%左右，”他补充道。

10年期日债 收益率过去几个月来一直胶着在0.6%左右。(完)

(编译 李婷仪/张若琪/杜明霞/孙茉莉; 审校 许娜/艾茂林/徐文焰/王兴亚)
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