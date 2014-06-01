更新版 1-中国数据：5月官方制造业PMI连三月回升创年内新高，经济稳中向好

* 5月官方制造业PMI创年内新高至50.8，高于预期

* PMI连升三个月，新订单指数创六个月高点

* 进出口指数仍位于荣枯线以下，外贸仍存下行压力

* 企业预期依然谨慎，经济运行企稳基础仍需巩固 (新增评论和更多数据细节)

路透北京6月1日 - 中国宏观经济先行指标--5月官方制造业PMI连续三个月回升并创年内新高，其中新订单指数等主要分项指数升幅明显，预示经济运行进一步向好；但库存指数、生产经营活动预期指数回落，则反映企业对未来市场前景预期仍较谨慎，未来经济增长尚不具备明显回升的条件。

而进出口指数虽有所回升，但仍继续位于荣枯线以下，显示制造业外贸依然存在下行压力。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，5月制造业采购经理人指数(PMI) 自前月的50.4升至50.8，高于路透调查预估中值50.6。

“该指数连续三个月上升，升幅有所提高。新订单指数、购进价格指数、采购量指数等主要分项指数回升明显，幅度超过1个百分点，反映出市场需求有所改善，企业开工率趋升，经济运行进一步向好。”中国物流信息中心的陈中涛分析数据称。

从分项数据看，新订单指数5月再升1.1个百分点至52.3，为六个月以来最高。他指出，金属制品、通用设备、化工等周期性行业，市场有所启动，订单有明显回升。综合来看，前期稳增长的政策措施效应正在显现，叠加滞后效应仍将在今后几个月显示效果，国内市场需求呈现回升迹象。

同时，采购量指数上升明显，达到52.3，为今年以来的最高值。陈中涛认为，这显示企业原材料补库趋于积极，开工率趋升，实体经济活动稳中趋升。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河亦表示，需求端和生产端双双回暖，共同推动PMI加速回升；新订单指数创去年9月以来最大升幅，同时生产指数来到四个月高点，两者差值连续两个月缩小，且创去年10月以来的最小值，供求矛盾有所缓解。

“随着需求好转，产成品库存下降，市场供需关系改善，...另外5月份生产资料市场综合价格今年以来首次止跌回升。这几个方面的数据，反映出市场价格持续疲软的局面也有所改观，需求改善间接得到印证。”陈中涛说。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

__________2014年__________ ____________________2013年_________________

5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

PMI(%) 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8

**经济增长尚不具备明显回升条件**

CFLP提供的新闻稿显示，从12个分项指数来看，同上月相比，产成品库存、原材料库存、从业人员和生产经营活动预期指数略有下降，其余各指数均上升。其中，新订单指数、采购量指数、购进价格指数上升较为明显，升幅超过1个百分点。

生产经营活动预期指数为56.2，比上月回落3.4个百分点；原材料库存指数则比上月下降0.1个百分点至48.0，仍位于临界点以下。CFLP特约分析师张立群分析认为，库存指数、生产经营活动预期指数回落，则反映企业对未来市场前景预期仍然较为谨慎，表明未来经济增长尚不具备明显回升的条件。

此外，新出口订单指数和进口指数分别为49.3和49.0，虽比上月回升0.2和0.4个百分点，但仍双双位于临界点以下。赵庆河分析指出，进出口指数虽有所回升，但仍继续位于荣枯线以下，制造业外贸依然存在下行压力，当前要抓紧落实国务院各项工作部署，进一步巩固制造业企稳回升的好势头。

他认为，制造业总体平稳向好，但发展并不均衡，大中型企业继续向好，而小微企业生产经营仍然比较困难，在市场总体供过于求、产能过剩的环境下，小微企业生产经营困难仍然较大。

国务院周五常务会议指出，要保持货币信贷和社会融资规模合理增长，并加大“定向降准”措施力度，对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

稍早公布的汇丰中国5月PMI初值数据升至49.7，创五个月最高位，且是连续第二个月上升，受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。