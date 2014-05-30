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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 12:11 BJT

中国货币市场：月末资金维持稳势回购多小涨，结构性供需稍显不平衡

路透上海5月30日 - 中国银行间资金市场周五维持稳势。月末最后一个交易日整体资金供给仍较为宽裕，不过主要回购利率 多小涨，因结构性供需稍显不平衡，非银行类机构因主要质押品为信用债和涉及风险资产占用等因素，借入资金相对不易。

交易员并指出，在端午小长假后首周，将先后面临企业所得税汇算清缴截止日和例行调整存款准备金的影响，不过在货币政策的温和基调下，预计冲击总体应可控。

“还是松的，大行也在出钱，供需比较平稳吧，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员表示，资金市场整体情况不错，不过非银机构如券商、基金等融入资金难度稍大，一方面该类机构主要质押的是信用债，此外如果从银行处借入，还会增加银行的风险资产占用，“它们（非银机构）每到月末都不太好找。”

她并谈到，今日主要回购加权利率小幅上行，主因也是不少非银机构质押信用债的回购利率水平较高所带动的，相对而言，银行间质押利率债的交易大多都能减点达成。

她还认为，下周虽有汇算清缴以及例行调准的影响，但在央行维稳流动性态度较为坚定的情况下，平稳化解的难度不大。

业内人士周五透露，因端午假期，中国人民银行公开市场一级交易商可于今日上报下周需求。具体内容包括仍多期限正/逆回购，以及三个月央票。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

中国端午假期为5月31日(周六)至6月2日(下周一)，届时主要金融市场均休市。

汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律等及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5843 2.5127 +7.16

七天 3.2536 3.2431 +1.05

14天 3.3915 3.3387 +5.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.4150 4.4850 +93.00

七天 3.1050 2.7050 +40.00

14天 3.4050 3.2000 +20.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6614 2.5400 +12.14

七天 3.2500 3.2200 +3.00

14天 3.3300 3.3544 -2.44

Shibor

其中:隔夜 2.5700 2.5100 +6.00

七天 3.2300 3.2150 +1.50

三个月 4.9250 4.9418 -1.68

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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