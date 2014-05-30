中国货币市场：月末资金维持稳势回购多小涨，结构性供需稍显不平衡

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透上海5月30日 - 中国银行间资金市场周五维持稳势。月末最后一个交易日整体资金供给仍较为宽裕，不过主要回购利率 多小涨，因结构性供需稍显不平衡，非银行类机构因主要质押品为信用债和涉及风险资产占用等因素，借入资金相对不易。
交易员并指出，在端午小长假后首周，将先后面临企业所得税汇算清缴截止日和例行调整存款准备金的影响，不过在货币政策的温和基调下，预计冲击总体应可控。
“还是松的，大行也在出钱，供需比较平稳吧，”上海一银行交易员称。
华东一银行交易员表示，资金市场整体情况不错，不过非银机构如券商、基金等融入资金难度稍大，一方面该类机构主要质押的是信用债，此外如果从银行处借入，还会增加银行的风险资产占用，“它们（非银机构）每到月末都不太好找。”
她并谈到，今日主要回购加权利率小幅上行，主因也是不少非银机构质押信用债的回购利率水平较高所带动的，相对而言，银行间质押利率债的交易大多都能减点达成。
她还认为，下周虽有汇算清缴以及例行调准的影响，但在央行维稳流动性态度较为坚定的情况下，平稳化解的难度不大。
业内人士周五透露，因端午假期，中国人民银行公开市场一级交易商可于今日上报下周需求。具体内容包括仍多期限正/逆回购，以及三个月央票。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。
中国端午假期为5月31日(周六)至6月2日(下周一)，届时主要金融市场均休市。
汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律等及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5843 2.5127 +7.16
七天 3.2536 3.2431 +1.05
14天 3.3915 3.3387 +5.28
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.4150 4.4850 +93.00
七天 3.1050 2.7050 +40.00
14天 3.4050 3.2000 +20.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6614 2.5400 +12.14
七天 3.2500 3.2200 +3.00
14天 3.3300 3.3544 -2.44
Shibor
其中:隔夜 2.5700 2.5100 +6.00
七天 3.2300 3.2150 +1.50
三个月 4.9250 4.9418 -1.68
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12