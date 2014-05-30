《中国企业债发行日程表》--5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *重庆园业 8 7 5/30簿记建档 上限8.90% AA- 6/3-6/9 华林证券 实业公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权进行担保) ========================================================================================= 桓台县金海 10 7 5/27簿记建档 7.79% AA 5/28-6/3 东吴证券 公有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 遵义国资投融 20 7 5/27簿记建档 6.95% AA 5/28-6/3 银河证券 资经营管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 荣成经济开 12 7 5/28簿记建档 6.75% AA 5/29-6/3 中信建投证券 发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 青州市宏源 10 7 5/28簿记建档 7.59% AA 5/29-6/3 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 襄阳高新投资 6 7 5/28簿记建档 7.00% AA 5/29-6/3 兴业证券 开发有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 温州高新技术产 12 7 5/29簿记建档 *7.30% AA 5/30-6/3 摩根士丹利华鑫证券 业开发区投资建设开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆市永川区 18 7 5/29簿记建档 *7.28% AA 5/30-6/3 日信证券 惠通建设发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 保山国资 18 7 5/27簿记建档 7.79% AA 5/28-6/4 中德证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 武汉蔡甸城建 8 7 5/27簿记建档 7.24% AA 5/28-6/4 国信证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 银川高新技术 8 8 5/27簿记建档 8.15% AA 5/28-6/4 财通证券 产业开发总公司 (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金) ========================================================================================= 青海海东 12 7 5/29簿记建档 *7.75% AA- 5/30-6/4 银河证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权进行担保) 国开证券 ========================================================================================= 成都龙泉驿区 20 7 5/29簿记建档 *6.90% AA 5/30-6/4 一创摩根证券 国资投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 金坛国发国际 6 7 5/29簿记建档 *6.85% AA 5/30-6/4 海通证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保) ========================================================================================= 新疆生产建设兵团 8 7 5/30簿记建档 *6.68% AA 6/3-6/4 兴业证券 农十二师国资公司 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 孝感城建投 16 7 5/28簿记建档 6.89% AA 5/29-6/5 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 光大证券 ========================================================================================= 江苏苏海投资 13 7 5/28簿记建档 7.28% AA 5/29-6/5 国信证券 集团有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 广州地下铁 30 10 5/30簿记建档 上限6.75% AAA 6/3-6/5 广州证券 道总公司 (第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 广发证券 万联证券 ========================================================================================= 天津津南城建投 18 7 5/30簿记建档 上限7.30% AA 6/3-6/5 国泰君安证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保) 渤海证券 ========================================================================================= 北京京西鑫融 10 7 5/29簿记建档 *6.60% AA 5/30-6/6 国信证券 投资管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津市宁河县 15 7 5/29簿记建档 *7.00% AA 5/30-6/6 渤海证券 兴宁建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 恩施城市建设 11 7 5/30簿记建档 上限8.00% AA 6/3-6/9 长江证券 投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 吉安市井冈山 8 7 5/30簿记建档 上限8.90% AA- 6/3-6/9 宏源证券 开发区金庐陵 经济发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/吉安市城投提供担保) ========================================================================================= 唐山丰南 20 7 5/29簿记建档 *7.23% AA 5/30-6/13 首创证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳/曹巍浩)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12