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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 12:25 BJT

路透基点：广州富力地产筹办11亿元人民币境内贷款--TRLPC

路透香港5月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港上市公司广州富力地产股份有限公司正在筹办一笔11亿元人民币(1.76亿美元)境内融资，用于上海一笔项目收购。

一名消息人士表示，多家银行正在争取主办，这笔贷款期限料为五年。

标准普尔、穆迪及惠誉分别给予富力地产BB/Ba2/BB评等。(完)
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