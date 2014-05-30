《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
以下为路透中文新闻为您整理的(5月26日-30日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 当周累计贬值0.17%，但本月累计升值0.19%，终结2月以 来连续三个月连续贬值的势头。周内受分红购汇季节因素的影响大幅走贬，但市场自我放大 现象较严重，跟风美元多头在购汇落潮后止损，令人民币迅速反弹。经历波动之后，市场解 读仍较为分化，但后期购汇压力仍存，可能出现继续贬值的情况。 公开市场操作: --本周公开市场到期资金环比大减，中国央行正回购随之大幅减力，单周操作规模创下年 初以来新低，连续第三周实现净投放，尽显呵护之意。加之国库现金存款招标助力，月末前 资金面平静无波。 业内人士认为，央行上述举措，令中性偏松的政策判断得到强化。半年末时点将至，不 排除停止正回购，甚至启动逆回购以稳定流动性。不过综合多方面因素，全面降准之类的大 动作，短期内出台可能性仍不大。 债市: --中国银行间债市当周现券收益率逐步探低，周五10年国开债收益率终跌破5%整数关口， 创逾七个月来新低，交易人士称，中期看虽有政策扶助但经济料难实质改观，且机构对年中 时点前资金预期暂稳定，支撑做多情绪不断发酵。 他们并提到， 现券牛市有望延续，不过短期应警惕宏观数据公布、一级市场需求转弱 可能引发的市场调整。 票据: --中国票据转贴利率本周继续小跌。同业新规发布之初曾引发票据市场较大波动，但目前 影响已基本消化，而在资金面宽裕以及央行政策偏松的支撑下，机构心态较乐观，半年末前 票据利率的上行压力料不大。 股市: --中国股市沪综指 当周累计小涨0.23%。在中国宏观经济前景偏弱、房地产市场形 势堪忧的背景下，大盘难有上涨动力，下档又有政策底支撑，本周基本呈现小幅震荡走势， 周五沪综指收报2,039.21点。 期市: --上海期铜当周呈现先扬后抑走势。周初因季节性供应趋紧及现货上涨惯性，沪铜仍呈上 冲态势，但后半周随着获利回吐及上档阻力位临近，沪铜小幅回落，主力8月合约 周 五收报48,640元，上周五为48,700元。 --上海期金当周破位大跌近3%，美国经济数据强劲令美元走强及股市持坚，而黄金主要消 费国中国进口需求放缓，则进一步施压金价。上海期金主力1412合约 周五收报253. 30元，上周末收报261.00元。(完) (整理 李宏薇/康熙泽/林琦/边竞/李然；审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12