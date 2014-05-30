《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(5月26日-30日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 当周累计贬值0.17%，但本月累计升值0.19%，终结2月以 来连续三个月连续贬值的势头。周内受分红购汇季节因素的影响大幅走贬，但市场自我放大 现象较严重，跟风美元多头在购汇落潮后止损，令人民币迅速反弹。经历波动之后，市场解 读仍较为分化，但后期购汇压力仍存，可能出现继续贬值的情况。 公开市场操作: --本周公开市场到期资金环比大减，中国央行正回购随之大幅减力，单周操作规模创下年 初以来新低，连续第三周实现净投放，尽显呵护之意。加之国库现金存款招标助力，月末前 资金面平静无波。 业内人士认为，央行上述举措，令中性偏松的政策判断得到强化。半年末时点将至，不 排除停止正回购，甚至启动逆回购以稳定流动性。不过综合多方面因素，全面降准之类的大 动作，短期内出台可能性仍不大。 债市: --中国银行间债市当周现券收益率逐步探低，周五10年国开债收益率终跌破5%整数关口， 创逾七个月来新低，交易人士称，中期看虽有政策扶助但经济料难实质改观，且机构对年中 时点前资金预期暂稳定，支撑做多情绪不断发酵。 他们并提到， 现券牛市有望延续，不过短期应警惕宏观数据公布、一级市场需求转弱 可能引发的市场调整。 票据: --中国票据转贴利率本周继续小跌。同业新规发布之初曾引发票据市场较大波动，但目前 影响已基本消化，而在资金面宽裕以及央行政策偏松的支撑下，机构心态较乐观，半年末前 票据利率的上行压力料不大。 股市: --中国股市沪综指 当周累计小涨0.23%。在中国宏观经济前景偏弱、房地产市场形 势堪忧的背景下，大盘难有上涨动力，下档又有政策底支撑，本周基本呈现小幅震荡走势， 周五沪综指收报2,039.21点。 期市: --上海期铜当周呈现先扬后抑走势。周初因季节性供应趋紧及现货上涨惯性，沪铜仍呈上 冲态势，但后半周随着获利回吐及上档阻力位临近，沪铜小幅回落，主力8月合约 周 五收报48,640元，上周五为48,700元。 --上海期金当周破位大跌近3%，美国经济数据强劲令美元走强及股市持坚，而黄金主要消 费国中国进口需求放缓，则进一步施压金价。上海期金主力1412合约 周五收报253. 30元，上周末收报261.00元。(完) (整理 李宏薇/康熙泽/林琦/边竞/李然；审校 黄凯)