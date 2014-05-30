更新版 2-中国汇市：人民币高开低收全天购汇偏强，5月小升终结三月连跌

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 人民币高开低收 * 本月最后一个交易日购汇偏强 * 市场谨慎情绪未消 * 5月人民币累计升值0.19%，终结三个月连跌势头 (更新收盘报价) 路透北京5月30日 - 中国人民币兑美元 周五收低，但本月累计升值0.19%， 终结三个月连跌势头。今日即期随中间价方向高开，但月末最后一个交易日购汇整体偏强， 人民币在振荡中逐步走弱，成交量较前三个交易日缩小。 交易人士认为，市场对于近日波动仍有不同看法，谨慎情绪并未消散。此前分红购汇量 较大对即期产生短期贬值冲击，但昨天人民币大幅反弹收回失地，部分交易员认为其力度有 反向干预的嫌疑。 今天仍有交易员对此感到不解，“我感觉干预已经很久没出来了，但不知这个感觉对不 对。好歹是有波动了。”一股份行交易员无奈地说。 虽然经历近日大幅波动，本月人民币累计仍小幅升值0.19%，终结了2月以来三个月连续 下跌的势头，并使今年以来的人民币贬值幅度收窄到3.1%。 中国央行周五宣布，首次动用双边本币互换协议对方货币，以4亿韩元（约合240万元人 民币）支持企业贸易融资。分析人士称，在中韩近期政经交流密切的背景下，此举象征意义 大过实际作用，显示两国战略合作正在提速。 全球汇市方面，日圆兑欧元冲至数月高位的涨势在周五暂时停歇，投资人在周末之前先 行获利了结。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2473 6.2399 -0.12% 中间价 6.1695 6.1705 0.02% 成交额 141亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.29% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 145 6.2344 6.2489 2014年来即期升贬值幅度 -3.10% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 710 Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日 1年期NDF 6.2535/70 6.2525 CNH即期 6.2496/09 6.2466 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/曾祥进)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12