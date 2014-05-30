版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 16:49 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币高开低收全天购汇偏强，5月小升终结三月连跌

* 人民币高开低收
    * 本月最后一个交易日购汇偏强
    * 市场谨慎情绪未消
    * 5月人民币累计升值0.19%，终结三个月连跌势头

 (更新收盘报价)
    路透北京5月30日 - 中国人民币兑美元 周五收低，但本月累计升值0.19%，
终结三个月连跌势头。今日即期随中间价方向高开，但月末最后一个交易日购汇整体偏强，
人民币在振荡中逐步走弱，成交量较前三个交易日缩小。
    
    交易人士认为，市场对于近日波动仍有不同看法，谨慎情绪并未消散。此前分红购汇量
较大对即期产生短期贬值冲击，但昨天人民币大幅反弹收回失地，部分交易员认为其力度有
反向干预的嫌疑。
    
    今天仍有交易员对此感到不解，“我感觉干预已经很久没出来了，但不知这个感觉对不
对。好歹是有波动了。”一股份行交易员无奈地说。
    
    虽然经历近日大幅波动，本月人民币累计仍小幅升值0.19%，终结了2月以来三个月连续
下跌的势头，并使今年以来的人民币贬值幅度收窄到3.1%。
        
    中国央行周五宣布，首次动用双边本币互换协议对方货币，以4亿韩元（约合240万元人
民币）支持企业贸易融资。分析人士称，在中韩近期政经交流密切的背景下，此举象征意义
大过实际作用，显示两国战略合作正在提速。 
    全球汇市方面，日圆兑欧元冲至数月高位的涨势在周五暂时停歇，投资人在周末之前先
行获利了结。 
 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
     在岸市场人民币兑美元                 今日              上日    升贬
        即期成交价格                     6.2473            6.2399  -0.12%
              中间价                     6.1695            6.1705  0.02%
        成交额                          141亿美元                     
                                                                      
      日内相对于中间价最大波幅      -1.29% (上限±2%)       日高    日低
            日内波动幅度(pips)             145             6.2344  6.2489
        2014年来即期升贬值幅度           -3.10%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1             710                        
                       Y=CFXS>                                     
                                                                      
  离岸人民币市场,北京时间16:35            今日              上日      
         1年期NDF                       6.2535/70          6.2525     
                 CNH即期                6.2496/09          6.2466     
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐