香港数据：4月M-3货币供应按年增加8.6%--金管局

投行观点：Incyte目标价从150美元下调至140，评级为加码--摩根士丹利
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路透香港5月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布四月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加8.6%。
具体变幅如下（单位为%）:
4/2014 3/2014 4/2013
港元 M-3（按年） +8.6 +7.1 +9.4
港元 M-2（按年） +8.6 +7.1 +9.3
港元 M-1（按年） +9.2 +7.3 +15.5
港元 M-1（按年）* +9.2 +7.4 +15.5
有形贸易贷款额（按年计 +28.5 +28.8 +5.1
其他本地贷款额（按年计） +15.3 +15.6 +8.1
港元 M-3（按月） +2.2 -2.1 +0.7
港元 M-2（按月） +2.1 -2.1 +0.7
港元 M-1（按月） +2.1 -11.7 +0.3
港元 M-1（按月）* +2.2 +1.9 +0.8
注：* 经季节性因素调整。（完）
浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
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