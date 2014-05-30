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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 13:15 BJT

香港股市：早盘上扬，本月有望创今年最佳月度表现

路透香港5月30日 - 香港股市周五早盘上扬，本月有望创今年最佳月度表现，受到房地产类股和中资银行股强势的支撑。

“香港股市仍然十分谨慎，受到美股又创新高的好消息带动。不过A股走势呆滞，拖累了香港股市，”敦沛证券副总裁黄志阳称，他还表示投资者倾向于在节假日之前了结获利。

因端午节，香港和大陆股市都在周一休市。

截止到中午，恒生指数 上扬0.2%至23,062.25点；恒生国企指数 攀升0.5%。两项指数都有望创下今年迄今的最佳月度表现，月线分别上涨4.2%和4.7%。

香港房地产类股表现出色，长江实业 和新鸿基地产 分别上涨1.7%和0.9%。(完)
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