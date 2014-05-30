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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 13:23 BJT

香港个股：吉利汽车拟向母公司出售变速箱业务，以专注汽车生产

路透香港5月30日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车控股有限公司 周四称，拟向母公司浙江吉利控股集团出售变速箱业务﹐以专注于汽车生产。

吉利汽车中午于联交所一份声明称，今天签订谅解备忘录，内容有关向吉利控股之联系人士出售DSI、并非由DSI持有之湖南吉盛国际动力传动系统公司注册资本之50%以及山东吉利变速器公司。

“建议交易乃为本集团专注于在中国生产汽车及相关部件作准备，以及跟母公司集团整合自动变速箱业务，从而达致资源集中，避免重复投资，实现更佳协同效应。”吉利汽车称。

吉利汽车已向吉利控股授出三个月之专有期以磋商建议交易之有关正式协议。

香港时间13:16，该股跌0.35%，报2.88港元；大市恒生指数 则升0.57%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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