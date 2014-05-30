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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 13:38 BJT

路透基点：中信国际电讯部份贷款债权于二级市场求售--TRLPC

路透香港5月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中信国际电讯2013年12月获得的5.4亿美元贷款，有一部分在二级市场求售，价格为面值的99.75%。

这项贷款分为两部分，包括2.16亿美元的三年期贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码155个基点，以及3.24亿美元五年期贷款，利率为加码206基点。这次求售的是五年期部份。

参贷银行包括澳新银行、中国银行澳门分行、三菱东京日联银行、中国工商银行澳门分行、ING Bank、瑞穗银行、渣打银行、三井住友银行和台北富邦银行。三菱东京日联银行是代理行。

据消息人士表示，2014年3月时，同一笔贷款的一部分在二级市场求售，价格为面值的98.5%。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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