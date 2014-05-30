《焦点》美联储新人梅斯特驾到，具专业研究背景但货币政策立场不明

梅斯特也曾写道，所谓的核心通胀指标，并不一定是预测总体通胀的最佳标准。由于核心通胀排除大宗商品价格波动，所以受到很多美联储决策者的偏爱。

自在普林斯顿大学获得经济学博士学位以来，梅斯特有着不少的历练。

她是至少三家金融相关组织的创始成员或顾问，并发表过数篇学术论文，议题包括信用卡借贷、央行结构和民间银行整合等。

当美联储开始升息并缩减4.3万亿(兆)美元的资产负债表时，这些金融专长或许至关重要，而且可能也有助于监管华尔街银行。

“梅斯特是一位经济学家，她拥有独创见解和独立思维，”罗格斯大学经济学教授Joseph Hughes表示，并提及他和梅斯特发表的关于大型银行成本优势的研究成果；研究发现，大银行拥有的成本优势之大，甚至超过投资者对政府必要时会援助这些银行的认知。

“在监督及监管的议题方面，我预计梅斯特将给央行业务提供一个重要视角，”Hughes补充道，自1993年以来他与梅斯特合作撰写了数篇论文。(完) (编译 朱晓军/石冠兰/李婷仪/王翔琼；审校 张明钧/朱晓军)