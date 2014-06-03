《香港重要政经日程》--6月3日-6月6日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
================== 今日重要政经消息=================
6月3日（周二）
-- 4月份零售销售数据。
--11:00 中信泰富 特别股东大会商议收购中信股份资产。
--11:00 联邦制药 周年股东大会。
--11:30 富豪国际 周年股东大会。
--15:30 中国食品 周年股东大会。
*--15:30 瀚华金控 IPO记者会。
================== 近期重要政经消息=================
6月4日（周三）
-- 领汇房产基金 公布全年业绩。
--10:00 绿地香港 周年股东大会。
--12:00 香港中华煤气 周年股东大会。
--15:30 中粮置地控股 周年股东大会。
6月5日（周四）
-- 公布汇丰5月份PMI。
-- 普拉达 公布第一季业绩。
--10:00 中粮控股 周年股东大会。
--10:00 雅士利国际 周年股东大会。
--14:30 澳博控股 周年股东大会。
--15:00 天津港发展 周年股东大会。
--15:30 云顶香港 周年股东大会。
--16:00 天津发展 周年股东大会。
*6月6日（周五）
-- 金管局公布截至5月底止外汇储备资产。
-- 青岛港 首日挂牌。
--09:30 中国工商银行 周年股东大会。
--09:30 信义光能 周年股东大会。
--10:00 卜蜂国际 周年股东大会。
--10:00 海尔电器 周年股东大会。
--10:00 蒙牛乳业 周年股东大会。
--10:00 中石化冠德 周年股东大会。
--14:00 永晖焦煤 周年股东大会。
--15:00 华润置地 周年股东大会。
--15:00 合景泰富 周年股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508