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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 08:20 BJT

《香港重要政经日程》--6月3日-6月6日

================== 今日重要政经消息=================

6月3日（周二）

-- 4月份零售销售数据。

--11:00 中信泰富 特别股东大会商议收购中信股份资产。

--11:00 联邦制药 周年股东大会。

--11:30 富豪国际 周年股东大会。

--15:30 中国食品 周年股东大会。

*--15:30 瀚华金控 IPO记者会。

================== 近期重要政经消息=================

6月4日（周三）

-- 领汇房产基金 公布全年业绩。

--10:00 绿地香港 周年股东大会。

--12:00 香港中华煤气 周年股东大会。

--15:30 中粮置地控股 周年股东大会。

6月5日（周四）

-- 公布汇丰5月份PMI。

-- 普拉达 公布第一季业绩。

--10:00 中粮控股 周年股东大会。

--10:00 雅士利国际 周年股东大会。

--14:30 澳博控股 周年股东大会。

--15:00 天津港发展 周年股东大会。

--15:30 云顶香港 周年股东大会。

--16:00 天津发展 周年股东大会。

*6月6日（周五）

-- 金管局公布截至5月底止外汇储备资产。

-- 青岛港 首日挂牌。

--09:30 中国工商银行 周年股东大会。

--09:30 信义光能 周年股东大会。

--10:00 卜蜂国际 周年股东大会。

--10:00 海尔电器 周年股东大会。

--10:00 蒙牛乳业 周年股东大会。

--10:00 中石化冠德 周年股东大会。

--14:00 永晖焦煤 周年股东大会。

--15:00 华润置地 周年股东大会。

--15:00 合景泰富 周年股东大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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