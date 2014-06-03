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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 09:14 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.21%，上日加权利率3.2417%

路透上海6月3日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.21%，上日该期限加权平均利率为3.2417%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.21% 3.30% 3.2417%

6月2日因中国端午假期，主要金融市场休市。

上周五银行间市场质押式回购总成交金额8,309.43亿元，低于上日8,714.15亿元；其中，隔夜品种成交7,156.22亿元，上日为7,572.37亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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