国际油市：布兰特原油持于每桶110美元上方，因美国汽油库存骤降

“汽油需求增长预示着美国经济前景向好，”三菱商事石油风险经理Tony Nunan表示，“总的来说，我预计油价将受到地缘政治紧张局势和需求前景改善的支撑。”

美国能源资料协会(EIA)周四公布数据显示，上周美国原油库存 增加170桶，分析师此前预估库存增加50万桶。但库欣原油库存 减少153万桶。

“我们此前预计，墨西哥湾地区库存大增会影响从库欣输出更多原油的诱因，”法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师在报告中称，“在某一时刻，这降低了输出的动力，再加上原油持续运抵库欣，应该会终结库欣库存下滑。不过这种情况还没有发生。”

油市和金融市场都无视美国国内生产总值(GDP)数据。数据显示，美国经济第一季萎缩，为三年来首见，主要受到严寒冬季的影响，但有迹象显示在那之后景气回升。

乌克兰代总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)向国会表示，亲俄罗斯分离主义份子周四在乌克兰东部击落了乌克兰军方直升机，机上14人已身亡，包括一名将军。

据路透技术分析师王涛，布兰特原油料将跌破109.41美元的支撑位，进一步跌向108.43美元；而美国原油预计再度测试支撑位102.67美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻