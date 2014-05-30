版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 14:07 BJT

台湾股市：MSCI季度调整生效令指数收低，惟月线大涨3.23%

路透台北5月30日 - 台湾股市周五第二日收低。分析师表示，主要受端午节长假前获利了结卖压，以及MSCI明晟季度调整台股权重生效等的影响。台股今日收周线与月线，分别上涨了0.75%与3.23%。

台湾加权股价指数 收低0.36%或33.09点，至9,075.91点。今日成交值 为1,352.53亿台币，上交易日修正后为1,037.15亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，MSCI明晟季度调整台股权重于今日盘后生效，本次MSCI季度调整中，台股在MSCI全球新兴市场指数及MSCI除日本外亚洲指数中均遭调降，因而导致尾盘下杀。

“通常会在最后一盘，对加权指数产生一定程度的影响。”他说。

简伯仪认为，大盘指数连两天收黑，昨日外资在台指期货的多单减码，技术指标又呈现超买的讯号，短线或许有拉回整理机会，前波高点9,022能否发挥支撑有待观察。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐