台湾股市：MSCI季度调整生效令指数收低，惟月线大涨3.23%

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透台北5月30日 - 台湾股市周五第二日收低。分析师表示，主要受端午节长假前获利了结卖压，以及MSCI明晟季度调整台股权重生效等的影响。台股今日收周线与月线，分别上涨了0.75%与3.23%。
台湾加权股价指数 收低0.36%或33.09点，至9,075.91点。今日成交值 为1,352.53亿台币，上交易日修正后为1,037.15亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，MSCI明晟季度调整台股权重于今日盘后生效，本次MSCI季度调整中，台股在MSCI全球新兴市场指数及MSCI除日本外亚洲指数中均遭调降，因而导致尾盘下杀。
“通常会在最后一盘，对加权指数产生一定程度的影响。”他说。
简伯仪认为，大盘指数连两天收黑，昨日外资在台指期货的多单减码，技术指标又呈现超买的讯号，短线或许有拉回整理机会，前波高点9,022能否发挥支撑有待观察。(完)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12