版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 14:16 BJT

标题新闻：路透调查认为，澳洲央行将在6月3日政策会议上维持利率在2.50%的纪录低位不变

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐