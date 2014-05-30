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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 14:27 BJT

巴西个股：新喀里多尼亚地方政府允许淡水河谷恢复镍矿运作

路透悉尼5月30日 - 新喀里多尼亚地方政府发言人称，最早将在周五允许矿商淡水河谷 恢复镍矿运作。

政府三周前暂停淡水河谷在Goro价值60亿美元的加工厂运作，因其泄漏约10万公升酸污染废水，导致约1,000条鱼死亡。

本周稍早递交给当地政府的一份独立专家报告称，不反对该矿恢复运作。

暂未联系到淡水河谷予以置评。(完) (编译 李爽 审校 李春喜)
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