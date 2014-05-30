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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 14:19 BJT

韩国汇市：基本收平但月线三连涨，外汇当局疑似两度干预

路透首尔5月30日 - 韩国韩元 周五基本收平，国内外汇当局疑似两度进行购买美元的干预操作，这抵消了月底出口商的强劲韩元买需。

市场察觉在开盘和午后，当韩元突破1,020水平时，国内当局曾入市干预。

韩元/美元 国内收在1,020.1，周四收盘价为1,020.6。

韩元月线走强1.3%，连续第三个月上涨。(完)

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