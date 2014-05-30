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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 14:20 BJT

韩国股市：收低，但本月上涨1.7%

路透首尔5月30日 - 韩国股市周五收低，全线遭遇卖压。综合股价指数(KOSPI) 收低0.9%，报1,994.96点，本月上升1.7%。

根据交易商运营商的初步数据，外资卖超129亿韩元(1,264万美元)股票，中断连续13天的买超纪录。(完)
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