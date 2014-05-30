《焦点》矿商库存接近见底，铂金价格料将走升突破沉闷格局

铂金主要的消费者是汽车制造商--铂金是汽车触媒转化器的重要成份，特别是以柴油引擎为主的欧洲市场。此外珠宝业也是铂金主要用户，特别是在中国。

珠宝需求占所有铂金需求的逾五分之一，而欧洲汽车业转化器需求占18%。分析师表示，这两者的需求都不太可能把价格推升得太高。

欧洲汽车市场自从欧债危机之后就一直面临压力。分析师表示，该市场历经六年萎缩之后今年料仅会温和成长，而且仍需仰赖车商祭出折扣以及政府的奖励来刺激销售向上。

同时，分析师报告显示，中国珠宝需求对价格已越来越敏感。海关数据显示，中国4月份铂金进口减少30%。

周四再度传出协商解决罢工的传言。南非财政部长说，罢工有把南非推向衰退之虞，因此结束罢工非常重要。