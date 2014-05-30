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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 14:22 BJT

日本股市：获利了结打压日经指数收低，但五个月来首次出现单月上涨

路透东京5月30日 - 日股日经指数 周五结束连续六天的涨势，因投资者赶在周末前将获利落袋为安。之前的涨势是12月以来最长连涨纪录。

日经指数收低0.3%至14,632.38点。

该指数本周升1.2%，本月涨2.3%，为五个月来首次月度收高。

东证股价指数 上扬0.1%至1,201.41点，JPX日经400指数 则持平，报10,945.82点。(完)
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