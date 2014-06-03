台湾货币市场：6月3日及本/下提存期资金预期变化一览表

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北6月3日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期9,057.20亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底缴交个人综合所得税。 -------------------------------------------------------------- (下提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)75亿台币： 06/04 2,764亿台币 06/05 3,973亿台币 06/06 1,119亿台币 06/09 3,154亿台币 06/10 968亿台币 06/11 791.5亿台币 06/12 3,392亿台币 06/13 3,637.5亿台币 06/16 4,009亿台币 06/17 1,036亿台币 06/18 2,323.75亿台币 06/19 2,195.8亿台币 06/20 756亿台币 06/23 4,262.5亿台币 06/24 1,828.65亿台币 06/25 3,470.80亿台币 06/26 162.50亿台币 *06/27 2,861.70亿台币 06/30 43亿台币 07/01 40亿台币 07/02 7亿台币 07/03 93亿台币 --国库券到期690.5亿台币 6/4: 财102-11期273天期国库券到期，金额245.5亿台币。 6/6: 财103-6期28天期国库券到期，金额245亿台币。 7/1: 财103-5期91天期国库券到期，金额200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/11:个人综所税金融机构委托取款扣款，银行缴交予台银，台银隔日上缴国库。2013年委取共66万4,0 00余件，金额717亿台币。 --6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。此部分税款为银行透过财金系统当日缴入公 库。 --6/18: 财政部增额发行10年期103甲6期公债，金额预计400亿台币，天期为10年期，13日标售。 --6/27: 财政部标售发行五年期103甲9期公债，金额预计350亿台币，24日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508