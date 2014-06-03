台湾已公布经济指标--2014/6/3

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 4月 +4.80% +3.16 r 6/23 -- 季调失业率 4月 4.04% 4.06% 6/23 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 4月 +1.65% +1.61% 6/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 4月底 4,214.95 4,191.99 6/5 -- 商品出口(y/y) 4月 +6.2% +2.0% 6/9 -- 商品进口(y/y) 4月 +5.8% +7.5% 6/9 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +6.24% 5.89% 6/25 -- 外销订单(y/y) 4月 +8.9% +5.9% 6/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +154.9 +172.8 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +26.2 +26.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 +3.14% +2.88% r -- -- 重贴现率(%) 3月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508