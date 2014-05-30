全球贵金属：5月29日SPDR黄金持仓与iShares白银持仓均持平上日

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透5月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦保持不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 25,247,501.3 5月29日 25,247,501.3 5月28日 0.0 0.00%
iShares 330,651,273.1 5月29日 330,651,273.1 5月28日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 张涛)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。