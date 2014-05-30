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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 14:36 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日本消费税上调产生影响

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* 澳元/美元上涨0.13%，新西兰元/美元上升0.28%，美元/日圆跌0.21%，英镑/美元涨0.11%

* 日股日经指数收低0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.19%，中国沪综指升0.14%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.4697%

* 日本消费税上调后消费支出下滑，国际货币基金组织(IMF)呼吁日本改革

* 印度央行总裁拉詹期待与新政府携手抑制通胀

* 5月英国GFK消费者信心创九年高位 (完)

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