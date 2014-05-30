更正-中国股市：沪综指窄幅震荡微收跌，小长假前市场观望气氛浓厚

投行观点：Incyte目标价从150美元下调至140，评级为加码--摩根士丹利
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(更正：第二段中沪指收盘数据有误)
路透北京5月30日 - 中国股市沪综指周五窄幅震荡微收跌。临近端午节小长假，市场观望气氛浓厚，惟新疆板块受消息刺激再现强势。分析师指出，市场短期有望维持弱反弹格局，但因经济能否持续回稳仍存疑，反弹空间较为有限。
沪综指 收报2,039.212点，跌1.383点或0.07%，本月大盘累计上涨0.6%；上证A股今日成交额622亿元人民币，上日为694亿元。
“经济有些企稳，大家对政策预期相对来说比较强，短时市场还是处于小反弹。”国都证券策略分析师肖世俊称。
他表示，今日新疆板块受政策驱动因素出现上涨，但走出持续性行情尚难。
周四召开的第二次新疆工作座谈会上，中国明确要从稳疆安疆的战略高度出发，以增加就业为重点，促进社会稳定。
八一钢铁 、新疆浩源 均涨停报收。
沪深300指数 收报2,156.464点，涨0.06%；沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,146.8 点，跌0.31%，成交631,771手。（完）
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