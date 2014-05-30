更正-中国股市：沪综指窄幅震荡微收跌，小长假前市场观望气氛浓厚

路透北京5月30日 - 中国股市沪综指周五窄幅震荡微收跌。临近端午节小长假，市场观望气氛浓厚，惟新疆板块受消息刺激再现强势。分析师指出，市场短期有望维持弱反弹格局，但因经济能否持续回稳仍存疑，反弹空间较为有限。

沪综指 收报2,039.212点，跌1.383点或0.07%，本月大盘累计上涨0.6%；上证A股今日成交额622亿元人民币，上日为694亿元。

他表示，今日新疆板块受政策驱动因素出现上涨，但走出持续性行情尚难。

周四召开的第二次新疆工作座谈会上，中国明确要从稳疆安疆的战略高度出发，以增加就业为重点，促进社会稳定。