《中国债市每日综述》现券火爆10年国开债收益率破5%，对经济看淡支撑多头

* 假期前最后一交易日现券再现火爆

* 10年国开债收益率跌破5%整数关口

* 因市场对经济走向看淡且资金预期稳定

* 现货强势并带动国债期货拉大涨幅

路透北京5月30日 - 假期因素丝毫无阻机构的交投热情，周五中国银行间现券市场行情火爆，交易员指出，午后在大型银行入场吸筹带动下，10年国开债收益率终于跌破5%整数关口，创逾七个月来新低。

交易员认为，近日虽不时浮现止盈盘，但整体仍以积极情绪占主导，中期看虽有政策扶助但经济料难实质改观，且机构对年中时点前资金预期暂稳定，支撑做多情绪不断发酵。

现货强势蔓延至国债期货市场，其中主力1409合约 今日成交量达到3,066手，处于相对高水平，该合约5月份以来单日成交量多在2,000手以下。利率互换虽也受到现券带动，但回落幅度不大。

“经济信号不是特别好让大家看法更坚决。股市表现啊、贷款数据啊、包括未来的数据，我们都不大看好...谁先动，就会占据有利的位置。”北京一大型银行交易员称。

上海一银行交易员表示，市场对经济中期表现不是很看好，但是短期是否能有企稳心有纠结，不过下午大家觉得，大行出手的逻辑可能就是对经济偏悲观的预期，后面的跟风盘可以理解为市场信心被强化。

他并谈到，现券牛市有望延续，不过短期应警惕宏观数据公布、一级市场需求转弱可能引发的市场调整。

“我觉得长期趋势是好的...但后面如果PMI、CPI、工业数据等这些大家比较看重的数据有超预期的情况，那还是会引起市场调整；另外还应关注债市一级的情况。”他说。

剩余期限约9.6493年的国开行固息债140205券最新报价对应收益率 在4.98%/4.92%，上日尾盘为5.10%/5.00%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.614元，较上日结算价涨0.388元，或0.41%。

中国端午假期为5月31日(周六)至6月2日(下周一)，主要金融市场均休市。

**资金结构性供需稍显不平衡**

中国银行间资金市场周五维持稳势。月末最后一个交易日整体资金供给仍较为宽裕，不过主要回购利率 多小涨，因结构性供需稍显不平衡，非银行类机构因主要质押品为信用债和涉及风险资产占用等因素，借入资金相对不易。

交易员并指出，在端午小长假后首周，将先后面临企业所得税汇算清缴截止日和例行调整存款准备金的影响，不过在货币政策的温和基调下，预计冲击总体应可控。

“还是松的，大行也在出钱，供需比较平稳吧，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员表示，资金市场整体情况不错，不过非银机构如券商、基金等融入资金难度稍大，一方面该类机构主要质押的是信用债，此外如果从银行处借入，还会增加银行的风险资产占用，“它们（非银机构）每到月末都不太好找。”

她并谈到，今日主要回购加权利率小幅上行，主因也是不少非银机构质押信用债的回购利率水平较高所带动的，相对而言，银行间质押利率债的交易大多都能减点达成。

业内人士周五透露，因端午假期，中国人民银行公开市场一级交易商可于今日上报下周需求。具体内容包括仍多期限正/逆回购，以及三个月央票。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,309.43亿元，低于上日8,714.15亿元；其中，隔夜品种成交7,156.22亿元，上日为7,572.37亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5794 2.5127 +6.67 7,156.22

七天 3.2417 3.2431 -0.14 913.52

14天 3.3717 3.3387 +3.30 123.26

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.1050 4.4850 -38.00 2,599.06

七天 2.9000 2.7050 +19.50 363.77

14天 2.8800 3.2000 -32.00 24.60

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6614 2.5400 +12.14 --

七天 3.2500 3.2200 +3.00 --

14天 3.3300 3.3544 -2.44 --

Shibor

其中:隔夜 2.5700 2.5100 +6.00 --

七天 3.2300 3.2150 +1.50 --

三个月 4.9250 4.9418 -1.68 --