《焦点》亚洲1-4月吸纳伊朗石油超出核协议允许数量，同比增长31%

**4月进口**

根据政府和油轮追踪数据，伊朗的四个主要买家在4月日进口122万桶原油，比3月高出6%，且差不多是一年前的两倍。

伊朗最大的石油出口客户--中国4月购买规模是上年同期的一倍多，达到创纪录的近80万桶/日。与此同时，印度上月从伊朗的进口量较上年同期也大增逾90%至约22.5万桶/日，不过这低于今年第一季的平均水准。

韩国4月进口量较上年同期高9%，为每日略超13.5万桶。日本经济产业省周五公布数据显示，同期伊朗对日本的原油出口增加逾六倍至每日56,934桶。

欧盟周二表示，美国、俄罗斯、中国、英国、法国和德国与伊朗的下一轮会谈将于6月16日至20日在维也纳举行。