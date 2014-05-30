台湾债市：主要公债殖利率收升，下周欧美变数多趋于震荡

* 10年公债R券表现略弱，下周或重回区间 * 欧洲央行决议虽重要，但影响待考验 * 103/6R下周估1.48-1.532%交投 路透台北5月30日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周五殖 利率收升，且交投量能不低，令市场气氛由多略转空。不过交易员认为，殖利率波动仍在近 期区间，在下周内外环境变数仍多，且筹码凌乱的情况下，盘势将较为震荡。 交易商指出，10年R券殖利率在连跌两天后回升，一是因为美债殖利率的反弹，其次则 显示市场持券信心不足，空单量持续增加；筹码凌乱令盘势难以为多方或空方掌控，暂时预 估下周将在较大的区间内震荡来回。 “欧洲央行(ECB)的政策是重要事件，但对市场的影响是哪个方向却不能确定。”一本 地证券商交易员说。 交易员指出，尽管一般说来各国的宽松对市场是利多，但因美债本周似已提前反应ECB 的可能举措，使得下周是否“利多出尽”成为盘势隐忧。加上本周来10年R券下测殖利率低 位亦未能越过此前10年现券的前波低位1.46%，令殖利率下行空间受限。 10年现券103/6 殖利率周线仅走高0.36基点，但全周震荡高低区间达4.93 基点。 美国指标10年期公债收益率周四从11个月低点小幅回升，数据显示美国首季经济三年内 首次出现萎缩，但这并未改变今春经济强劲反弹的观点。指标10年期公债 收益 率报2.447%，较周三尾盘升1个基点，盘中触及去年6月以来最低2.402%。 **五年新券下周登场** 市场对10年增额券的看法不一，使得盘势震荡，或将在端午三天连假后寻求国际债市的 指引。 然而目前市场对美债看法亦未能一致，加上下周五有美国非农就业数据的公布，虽同样 属于重大数据，但近来市场对“未能全面回暖”的经济数据反应钝化，也同令交易员感到困 扰，认为判断走势的难度增高。 “我认为美债还是会先回测1.50%以后再下来，...中线来说美债还是会受资金行情的推 动。”一外资银行交易员说。 此外，下周五本地市场将有五年新券103/9 开始发行前交易，存续期较短 的五年券在发行前交易期间一向为证券商偏好放空的标的，也为下周的债券走势投下变数。 交易员对五年券走势虽预料偏空开出，但以殖利率曲线观点来看，终端买盘或也不会放任五 年券殖利率大幅走空，以抑制交易商对10年券的放空力道。 交易员预估，下周10年债103/6R交投区间料在1.48-1.532%间来回。1.48%水位本周下测 未能明显站稳，1.532%则为10年券前次标售的得标水位，预料仍将吸引大型银行等终端买盘 进驻。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6R +1.70 1.5060 1.4888-1.5070 155.5 10 103/6 +1.65 1.5035 1.4875-1.5038 35.5 下周全球重要经济事件与数据包括： 6/2(一)：美国财长杰克卢发表讲话、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话、 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼出席小组讨论、美国Markit制造业PMI、美国建筑支 出、美国供应管理协会(ISM)制造业指数； 6/3(二)：汇丰公布台湾5月PMI、汇丰中国制造业PMI终值、中国官方非制造业PMI、美 国工厂订单、美国IBD消费者信心指数； 6/4(三)：七国(G7)峰会(至6月5日)、2014国际金融协会(IIF)春季会员大会(至6月6日) 、美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济形势褐皮书、英国央行举行货币政策委员会会 议(至6月5日)、美国抵押贷款市场指数、美国ADP就业报告、美国国际贸易收支、美国Marki t服务业PMI、 美国ISM非制造业指数、韩国国内生产总值(GDP)； 6/5(四)：欧洲央行(ECB)管理委员会会议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉 柯塔讲话、台湾公布5月CPI年增率、台湾5月底外汇存底、 汇丰中国服务业PMI、美国一周 初请失业金人数； 6/6(五)：美国非农就业岗位、美国ECRI经济领先指标、美国消费者信贷。 30 103/8 没有成交 20 103/7 1.9200 10 103/6 1.5035 5 103/4 1.0325 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)