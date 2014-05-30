版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 15:19 BJT

新债招标：台湾联电七、10年无担债以1.70%、1.95%定价

路透台北5月30日 - 全球晶圆代工大厂－联电 周五表示，103-1期七年与10年无担保公司债分别以1.70%、1.95%定价，金额各为20、30亿台币，合计发行50亿台币。

联电本次公司债并未委托证券承销商对外公开承销。该公司表示，募得价款将用于偿还债务。

联电在中华信评的评等为＂twAA＂。(完)

参看联电相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐