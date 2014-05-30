版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市卖超145亿韩元，此前连续13天买超

路透首尔5月30日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超145亿韩元。此前连续13个交易日买超。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

5月30日 -14.5 -58.9 80.6

5月29日 99.3 -66.0 -14.7

5月28日 115.5 66.9 -173.9

5月27日 21.8 -87.6 73.7

5月26日 55.1 -75.2 24.8

5月23日 133.9 -66.4 -61.0

5月22日 290.9 -48.4 -234.4

5月21日 188.4 -141.2 -37.4

5月20日 266.5 -230.8 -42.5

5月19日 182.4 -89.7 -90.0

5月16日 479.9 -471.9 5.6

5月15日 371.6 -153.4 -197.3

5月14日 346.2 155.8 -492.4

5月13日 213.1 132.8 -353.6

5月12日 -100.2 83.5 5.8

----------------------------------------------

本月以来 1,905.9 -893.3 -963.1

----------------------------------------------

今年以来 1,195.0 -1,685.6 579.7

---------------------------------------------- (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐