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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 15:39 BJT

中国票据市场：转贴利率继续小跌，机构心态较乐观半年末前压力不大

路透上海5月30日 - 中国银行间市场票据转贴利率本周继续小跌。同业新规发布之初曾引发票据市场较大波动，但目前影响已基本消化，而在资金面宽裕以及央行政策偏松的支撑下，机构心态较乐观，半年末前票据利率的上行压力料不大。

“市场上报价买进卖出的挺活跃的，价格还是在慢慢往下走，现在转帖年息差不多5.10%左右，低一点5.05%可能也有，”上海一银行交易员称。

他谈到，在同业业务新规刚发布之时，市场原本担忧可能对票据业务形成负面冲击，但在冷静思考后解读逐渐趋向积极方面，“至少明确了买入返售（业务）票据还是可以做的。”

他并认为，尽管当前市场预期相对乐观，但由于面临半年末时点考核，收票需求尚未有效发力，不过以目前的资金面和政策面情况看，6月票据利率出现剧烈波动的可能性不大；下半年随着需求释放，转帖价格或再拓展下行空间。

银行间资金市场周五维持稳势。月末最后一个交易日整体资金供给仍较为宽裕，不过主要回购利率 多小涨，因结构性供需稍显不平衡，非银行类机构因主要质押品为信用债和涉及风险资产占用等因素，借入资金相对不易。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.9274/4.8393 5.2482/5.1449 5.5887/5.4513

上周五 4.9563/4.8682 5.2857/5.1796 5.6324/5.4660

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变动 -2.89bp/-2.89bp -3.75bp/-3.47bp -4.37bp/-1.47bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.8006%，上周五报在4.7370%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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