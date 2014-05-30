中国票据市场：转贴利率继续小跌，机构心态较乐观半年末前压力不大

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透上海5月30日 - 中国银行间市场票据转贴利率本周继续小跌。同业新规发布之初曾引发票据市场较大波动，但目前影响已基本消化，而在资金面宽裕以及央行政策偏松的支撑下，机构心态较乐观，半年末前票据利率的上行压力料不大。
“市场上报价买进卖出的挺活跃的，价格还是在慢慢往下走，现在转帖年息差不多5.10%左右，低一点5.05%可能也有，”上海一银行交易员称。
他谈到，在同业业务新规刚发布之时，市场原本担忧可能对票据业务形成负面冲击，但在冷静思考后解读逐渐趋向积极方面，“至少明确了买入返售（业务）票据还是可以做的。”
他并认为，尽管当前市场预期相对乐观，但由于面临半年末时点考核，收票需求尚未有效发力，不过以目前的资金面和政策面情况看，6月票据利率出现剧烈波动的可能性不大；下半年随着需求释放，转帖价格或再拓展下行空间。
银行间资金市场周五维持稳势。月末最后一个交易日整体资金供给仍较为宽裕，不过主要回购利率 多小涨，因结构性供需稍显不平衡，非银行类机构因主要质押品为信用债和涉及风险资产占用等因素，借入资金相对不易。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------------
周五 4.9274/4.8393 5.2482/5.1449 5.5887/5.4513
上周五 4.9563/4.8682 5.2857/5.1796 5.6324/5.4660
------------------------------------------------------------
变动 -2.89bp/-2.89bp -3.75bp/-3.47bp -4.37bp/-1.47bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.8006%，上周五报在4.7370%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12