《汇市简讯》欧元/美元一周期隐含波动率上升，今有大量期权到期

0706GMT

* 一周期欧元/美元隐含波动率今日在8.75%左右，周四报8.25%，周三报5.25%

* 该合约目前关注下周四的欧洲央行会议以及之后的美国非农就业报告

* 一个月期隐含波动率为6.0%，周三和周四分别为6.2%和6.1%

* 一个月期25D风险逆转(RR)指标从周三/周四所及15周高位0.675降至0.65，偏向卖权

* 今天在1.3600(11亿)和1.3620-30(7.8亿)水准有大量期权到期

(完)

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