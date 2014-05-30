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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 16:06 BJT

修正-金属期市：伦铜近持平，本月有望录得今年来最大单月涨幅

“那暗示情况可能比政府可容忍的程度还要糟一些，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Lachlan Shaw说。

0709GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅上涨0.2%，报每吨6,899.75美元。上个交易日下滑0.9%。

不过Shaw说，如果印尼与全球矿企之间关于铜出口税的争议继续导致出货停滞，那么供应变少可能在今年稍后给价格构成支撑。

LME期铜5月已累计上涨3.8%，是去年12月上涨4.3%以来的单月最大涨幅，年内迄今跌幅也因而缩小至略高于6%。

上海期交所期铜主力8月合约 下跌0.2%至每吨48,640元人民币，但月线上涨将近3%。上海期交所周一将因端午假期休市。

LME期镍 回吐涨幅转为平盘。此前新喀里多尼亚地方政府发言人称，最早将在周五允许矿商淡水河谷 恢复镍矿运作。

镍价交投在每吨18,874美元，本月涨幅料有3%，今年以来累计涨幅超过35%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 田建华/张若琪)
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