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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 15:58 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月30日

路透香港5月30日 - 
 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:53时,1港元=0.80518人民币 <H
 KDCNY=R>)
                                                                            
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价(元  B股股价(港元   A/B股比价
                                           )            )        
  万科                                       8.55         12.20         0.87
                                                                 
  深物业                                     6.89          5.09         1.68
                                                                 
  南玻                                       7.16          5.41         1.64
                                                                 
  深康佳                                     4.04          2.75         1.82
                                                                 
  ST中华                                     5.65          2.51         2.80
                                                                 
  ST中冠                                     9.82          4.76         2.56
                                                                 
  深深宝                                     6.20          6.66         1.16
                                                                 
  深华发                                     7.57          3.68         2.55
                                                                 
  深赤湾                                    12.97         11.25         1.43
                                                                 
  招商地                                    17.68         16.80         1.31
 产                                                              
  特力                                      10.39          5.88         2.19
                                                                 
  飞亚达                                     7.69          5.96         1.60
                                                                 
  一致药                                    38.60         31.28         1.53
 业                                                              
  深深房                                     3.79          2.89         1.63
                                                                 
  ST盛润                                     6.32          5.60         1.40
                                                                 
  深南电                                     4.12          2.60         1.97
                                                                 
  深纺织                                     9.84          6.47         1.89
                                                                 
  方大集                                     6.98          3.64         2.38
 团                                                              
  深国商                                    13.96          8.38         2.07
                                                                 
  深赛格                                     4.58          2.64         2.15
                                                                 
  宝石                                       8.06          4.94         2.03
                                                                 
  小天鹅                                     9.15          9.08         1.25
                                                                 
  粤高速                                     2.97          2.40         1.54
                                                                 
  晨鸣纸                                     4.27          3.77         1.41
 业                                                              
  ST珠江                                     4.16          2.63         1.96
                                                                 
  美菱电                                     4.65          4.85         1.19
 器                                                              
  大冷股                                     9.18          6.56         1.74
 份                                                              
  粤电力                                     4.66          4.38         1.32
                                                                 
  佛山照                                     9.23          6.20         1.85
 明                                                              
  江铃汽                                    28.38         28.01         1.26
 车                                                              
  沙隆达                                    11.71          7.99         1.82
                                                                 
  苏常柴                                     8.09          4.54         2.21
                                                                 
  威孚高                                    24.80         23.83         1.29
 科                                                              
  古井贡                                    18.14         14.26         1.58
 酒                                                              
  ST东海                                     5.13          4.62         1.38
                                                                 
  长安汽                                    11.63         13.90         1.04
 车                                                              
  京东方                                     2.16          1.88         1.43
                                                                 
  鲁泰                                       8.91         10.31         1.07
                                                                 
  本钢板                                     3.44          2.34         1.83
 材                                                              
  张裕                                      25.21         16.17         1.94
                                                                 
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程          
                                      表                          
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                  
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表             
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表              
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程            
                                      表                          
  香港新闻                            中国新股新闻                            
  台湾新闻                            香港新股新闻                            
  中国股市观察                        中国个股业绩                            
  香港股市观察                        报摘                                   
  中国融资融券                                                    
 
 (整理 李珊珊)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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