更正-《路透晚报》--5月30日日间新闻摘要（国际版）

(更正中国股市沪指收盘数据)

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF副总裁称日圆基本符合日本基本面，但存在通缩重来风险

IMF第一副总裁利普顿表示，日圆走势整体上符合日本的中期基本面，并敦促日本要采取措施提高竞争力和经济增长潜能。利普顿在路透专访中称，IMF主要的担忧是，日本是否能大力实施结构性改革，以提振日益下滑的潜在成长率和出口竞争力。利普顿认为日本央行目前的政策立场适宜，毋需准备退出或更加强力地放宽政策，不过仍应慎防通缩重现的风险。

--日本4月消费支出与工业生产均下滑，仍未摆脱消费税上调影响

日本4月所有家庭支出以三年来最快速度下降，表明消费税上调后，消费水平回升的速度可能缓慢，进而对经济复苏的步伐投下疑问。4月工业生产降幅大于预期，由于消费税上调生效后的销售情况低迷，促使企业减少产量以避免库存积压。

4月所有家庭支出较上年同期减少4.6%，创下2011年3月大地震以来最大按年降幅。4月家庭支出较前月降幅达到创纪录的13.3%。全国消费者物价数据显示，扣除4月1日消费税上调影响后，4月通胀仍然加快。这是个令人鼓舞的信号。

--韩国4月工业生产连续第二月增长，但幅度小于预期

韩国4月工业生产增幅逊于预期，进一步表明经济复苏减缓。4月工业生产经季节调整后较上月增加0.1%。3月修正后为增长0.9%，与初值持平。路透调查的分析师对4月工业生产的预估中值为较前月增长0.6%。

--英国5月消费者信心创九年高位，成长范围扩大--GfK

英国5月消费者信心创下九年多高位，进一步表明经济正在走强，并引发对央行维持利率不变的状况还要持续多久的疑问。根据市场研究机构GfK公布的调查，5月消费者信心指数自4月的负3升至零，为2005年4月以来最高。GfK表示，英国经济过去一年迅速回升已提振信心，尽管薪资增长迟缓意味着大多数家庭的财务状况没有那么大的改善。

--矿商库存接近见底，铂金价格料将走升突破沉闷格局

进入第五个月的南非铂金矿场罢工事件，一直未对铂金价格造成重大影响，但随着矿商为防范罢工而预先囤积的库存终于将要耗尽，铂金价格可能很快会开始走高。市场观察人士估计，这场罢工可能造成今年铂金产量减少100万盎司，但现货铂金价格仍然停留在1月开始爆发罢工时的水准--每盎司1,450美元。

分析师表示，铂金价格可能弹回每盎司1,500美元以上，回到去年9月以来高位。

[市场摘要]

--日本股市：获利了结打压收低，但五个月来首次出现单月上涨

日经指数周五结束连续六天的涨势，因投资者赶在周末前将获利落袋为安。之前的涨势是12月以来最长连涨纪录。

日经指数收低0.3%至14,632.38点。该指数本周升1.2%，本月涨2.3%，为五个月来首次月度上涨。东证股价指数上扬0.1%至1,201.41点。

--中国股市：沪综指窄幅震荡微收跌，小长假前观望气氛浓厚

沪综指窄幅震荡微收跌。临近端午节小长假，市场观望气氛浓厚，惟新疆板块受消息刺激再现强势。分析师指出，市场短期有望维持弱反弹格局，但因经济能否持续回稳仍存疑，反弹空间较为有限。

沪综指收报2,039.212点，跌1.383点或0.07%，本月大盘累计上涨0.6%；上证A股今日成交额622亿元人民币，上日为694亿元。

--香港股市：恒指创今年以来最大月度涨幅，地产与中资银行股领涨

香港股市恒生指数收高0.3%，至23,081.65点。恒生国企指数涨0.6%。恒指与恒生国企指数5月分别上涨4.3%和4.8%，是今年以来表现最好的月份。

地产股表现出众，受到美债收益率降至11个月低点的激励，因这暗示低利率可能会持续一段时间。长江实业跳涨1.1%至2008年1月以来最高水平。

--汇市：日圆涨势放缓，市场聚焦下周欧洲央行会议

日圆涨势消退，但周线仍有望录得数月来最大涨幅，本周基本是美元走强而欧元和英镑下滑。本周主要货币中表现最优的澳元也在上日升势基础上续涨，但在0.9320美元附近遇阻。目前市场焦点在于欧洲央行下周会议，预料该行将实施更多政策宽松。现在许多人对于日本央行夏季放宽政策的预期有所动摇，这支撑日圆兑欧元升至三个月高点。

欧元兑日圆在欧洲盘初报138.35日圆。美元兑日圆脱离一周低点101.42，报101.55。欧元兑美元小涨0.07%至1.3611美元。

--欧元债市：德债期货下跌，受美国堪萨斯联储总裁乔治讲话影响

德债期货下跌，追随隔夜美国公债跌势。之前美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示,美联储应在结束购债不久后升息，而且升息速度应该快于美联储多数官员当前的预期。

0835 GMT，德债期货跌33个跳动点报146.60，指标10年期德债收益率涨2个基点至1.32%。

--国际油市：布兰特原油持稳在每桶110美元附近，受供应忧虑支撑

布兰特原油期货持稳在约每桶110美元，接近过去三个月交投区间的顶部，受到供应忧虑和美国需求强劲迹象的支撑。投资者担心乌克兰危机将加剧西方和俄罗斯间的紧张关系，从而损害对欧洲的能源供应。

0832GMT，布兰特原油近持平于每桶109.95美元，本月有望升高近2%。美国原油期货跌0.30美元，报每桶103.28美元，该合约本月或升近4%。

--金属期市：伦铜近持平，本月有望录得今年来最大单月涨幅

伦敦期铜基本持平，市场担忧中国经济。鉴于季节性需求高峰，伦铜有望录得今年来最大单月涨幅。期镍则有望连续第四个月上涨，受印尼矿石出口禁令影响。中国是大多数金属的最大消费国，对精炼铜的需求占全球总需求的约45%。

0809GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨6,881.50美元，微跌0.04%。

--全球金市：金价料将创下两个月内最大单周跌幅，避险魅力失色

金价大体持稳，此前连跌三日，本周有可能创下两个月内最大单周跌幅，因美国经济前景好转打压黄金的避险需求。